FCN: Jander-Nachfolger aus der Bundesliga?

Der 1. FC Nürnberg will bis zum Ende des Transferfensters am Montag einen Nachfolger für den zum FC Southampton abwandernden Caspar Jander (22) präsentieren. Das berichtet die ‚Bild‘ und nennt dabei Tim Breithaupt vom FC Augsburg als Top-Kandidaten. Ob es sich um eine Leihe oder einen permanenten Transfer handeln könnte, steht noch nicht fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Breithaupt hatte in der vergangenen Saison ab dem Winter auf Leihbasis beim 1. FC Kaiserslautern gespielt und war dort immerhin zwölfmal zum Einsatz gekommen. In der Fuggerstadt spielt der 23-Jährige allerdings nur eine untergeordnete Rolle, bei den ersten beiden Pflichtspielen fehlte er im Kader des Teams von Sandro Wagner.