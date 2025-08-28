Menü Suche
FCN: Jander-Nachfolger aus der Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Tim Breithaupt kommt beim FC Augsburg nicht so Recht zum Zug @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg will bis zum Ende des Transferfensters am Montag einen Nachfolger für den zum FC Southampton abwandernden Caspar Jander (22) präsentieren. Das berichtet die ‚Bild‘ und nennt dabei Tim Breithaupt vom FC Augsburg als Top-Kandidaten. Ob es sich um eine Leihe oder einen permanenten Transfer handeln könnte, steht noch nicht fest.

Breithaupt hatte in der vergangenen Saison ab dem Winter auf Leihbasis beim 1. FC Kaiserslautern gespielt und war dort immerhin zwölfmal zum Einsatz gekommen. In der Fuggerstadt spielt der 23-Jährige allerdings nur eine untergeordnete Rolle, bei den ersten beiden Pflichtspielen fehlte er im Kader des Teams von Sandro Wagner.

