Bayern & Bayer versuchen es bei Mainoo

Kobbie Mainoo (20) ist in der Rangfolge bei Manchester United stark zurückgefallen, bei den ersten beiden Saison-Spielen schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Deshalb verdichten sich laut dem ‚Telegraph‘ die Anzeichen für einen Abflug des Mittelfeldspielers.

Abgesehen von den beiden spanischen Hauptstadtklubs Real und Atlético sowie zahlreicher englischer Vertreter haben offenbar auch zwei deutsche Topklubs ein Auge auf den Engländer geworfen. Wie einem Bericht von ‚The Athletic‘ zu entnehmen ist, beschäftigen sich der FC Bayern und Bayer Leverkusen mit Mainoo.

Die Münchner sollen bereits über einen möglichen Vorstoß nachgedacht haben, diesen aber bislang nicht in die Tat umgesetzt. In Leverkusen habe sich derweil insbesondere der neue Cheftrainer Erik ten Hag für eine Verpflichtung seines ehemaligen Schützlings eingesetzt – von 2022 bis 2024 hatte das Duo bereits gemeinsam im Old Trafford zusammengearbeitet.

Leihe oder Verkauf?

Mainoo, der bereits auf 72-Profieinsätze zurückblickt, würde laut ‚The Athletic‘ lieber nach Europa als innerhalb der Premier League wechseln. Das Preisschild wird auf umgerechnet knapp 52 Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die zum jetzigen Zeitpunkt keiner der ausländischen Interessenten auf den Tisch legen möchte.

Bei Bayer glaube man nicht daran, den Deal finanziell umgesetzt zu bekommen. Auch die spanischen Topklubs bevorzugen eine Leihe. Bleibt abzuwarten, ob bis zur Schließung des Wechselfensters am kommenden Montag noch eine Lösung gefunden wird.