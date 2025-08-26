Menü Suche
Real & Atlético im Duell um Mainoo

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
Kobbie Mainoo im Trikot von Manchester United @Maxppp

Die Unzufriedenheit von Kobbie Mainoo bei Manchester United wollen sich zwei Klubs aus Madrid zunutze machen. Laut der ‚Daily Mail‘ beschäftigen sich sowohl Real als auch Atlético Madrid mit der Möglichkeit, den Mittelfeldspieler auszuleihen. Dem Vernehmen nach will Manchester United das Eigengewächs allerdings bevorzugt zu Geld machen.

Derzeit findet Rúben Amorim keine wirkliche Verwendung für das 20-jährige Talent, das in den vergangenen Spielzeiten einer der wenigen Lichtblicke bei den Red Devils war. Neben den spanischen Topklubs sollen insgesamt gleich zehn Klubs aus England und den anderen europäischen Top-Ligen die Situation des Engländers genau beobachten.

