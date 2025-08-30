Menü Suche
Dolberg zurück in die Bundesliga?

Vor zwei Jahren war Kasper Dolberg per Leihe für die TSG Hoffenheim am Ball. Jetzt kursieren Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga.

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Kasper Dolberg jubelt für Dänemark @Maxppp

Kasper Dolberg wird mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass Borussia Mönchengladbach konkretes Interesse an dem Mittelstürmer signalisiert.

Neben den Fohlen soll auch Celtic Glasgow die Fühler ausstrecken. Dolberg steht aktuell noch bis 2027 beim RSC Anderlecht unter Vertrag. Die Belgier holten den 27-Jährigen vor zwei Jahren für fünf Millionen Euro vom OGC Nizza.

In der Bundesliga war Dolberg in der Rückrunde der Saison 2022/23 wenig erfolgreich für die TSG Hoffenheim aufgelaufen (14 Spiele, zwei Tore) – besser sieht seine Bilanz für Anderlecht aus: 44 Mal netzte der dänische Nationalspieler in 95 Spielen ein.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
