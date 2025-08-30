Dolberg zurück in die Bundesliga?

Kasper Dolberg wird mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass Borussia Mönchengladbach konkretes Interesse an dem Mittelstürmer signalisiert.

Neben den Fohlen soll auch Celtic Glasgow die Fühler ausstrecken. Dolberg steht aktuell noch bis 2027 beim RSC Anderlecht unter Vertrag. Die Belgier holten den 27-Jährigen vor zwei Jahren für fünf Millionen Euro vom OGC Nizza.

In der Bundesliga war Dolberg in der Rückrunde der Saison 2022/23 wenig erfolgreich für die TSG Hoffenheim aufgelaufen (14 Spiele, zwei Tore) – besser sieht seine Bilanz für Anderlecht aus: 44 Mal netzte der dänische Nationalspieler in 95 Spielen ein.