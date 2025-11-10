Gladbach-Verbleib: Tabakovic öffnet die Tür

Haris Tabakovic hat sich zu einem möglichen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach geäußert. „Ich fühle mich hier im Verein und im Ort in Gladbach sehr, sehr wohl“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelstürmer, der bis Saisonende ohne Kaufoption von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist. Der 31-Jährige würde der Boulevardzeitung zufolge gerne über die Spielzeit hinaus bei den Fohlen bleiben. Tabakovic stellt allerdings auch klar: „Aber das sind alles Entscheidungen, die dann in der Zukunft später gefällt werden müssen.“

Auch Gladbach hätte wohl nichts gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Sportdirektor Rouven Schröder schwärmt vom 1,96 Meter großen Rechtsfuß, der in bislang elf Einsätzen sieben Tore und zwei Assists markierte: „Er ist ein unglaublicher Teamspieler, ein harter Arbeiter. Er wird oft unterschätzt, weil es bei ihm aufgrund seiner Größe nicht so filigran aussieht. Aber er gibt uns eine gewisse Stabilität, auch in der Defensive. Und er war einer der Ersten, die in unserer ruhigen Mannschaft das Wort ergriffen und die anderen Jungs angesteckt haben – dafür wird er jetzt mit Toren belohnt.“