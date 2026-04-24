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Hoffenheim verlängert mit Hajdari

von Martin Schmitz - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Albian Hajdari verlängert bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Albian Hajdari bleibt der TSG Hoffenheim erhalten. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wurde der Vertrag des 22-jährigen Innenverteidigers langfristig verlängert. „Albian kam unmittelbar nach Saisonbeginn im letzten Sommer zu uns und hat sich in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger und einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt. Er hat sich vom ersten Tag an voll und ganz mit unserem Weg bei der TSG identifiziert und mit seinen Leistungen großen Anteil an der aktuell erfolgreichen Saison“, lässt sich TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zitieren.

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Die TSG hat den Vertrag mit Abwehrspieler Albian Hajdari langfristig verlängert: 👈
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Fünf Millionen Euro hatten die Kraichgauer für Hajdari an den FC Lugano überwiesen, der das Vertrauen sofort zurückzahlte. Der Linksfuß ist absoluter Stammspieler bei der TSG und absolvierte 26 Ligaspiele, in denen ihm ein Treffer gelang. Hajdaris ursprünglicher Kontrakt war bis 2029 befristet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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