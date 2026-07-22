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XXL-Klausel bei De Cat

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
Nathan De Cat beim Training der TSG Hoffenheim @Maxppp

Sollte die TSG Hoffenheim Toptalent Nathan De Cat noch vor Ablauf seines bis 2031 befristeten Vertrags abgeben, winkt den Kraichgauern eine absolute Top-Ablöse. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist im Kontrakt des 18-jährigen Neuzugangs eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verankert. Diese greift aber erst nach Sommer 2027.

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Neben der TSG hatten sich in diesem Transferfenster unter anderem auch der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Manchester City und der FC Chelsea um das belgische Top-Talent bemüht. Am Ende machten die Hoffenheimer das Rennen und überwiesen für den zentralen Mittelfeldspieler inklusive Boni 20 Millionen Euro an den RSC Anderlecht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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