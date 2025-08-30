Hannover: Neuer Linksverteidiger im Anflug

Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 holt auf den letzten Metern des Transferfensters einen neuen Linksverteidiger an Bord. Nach Informationen von ‚Sky‘ stehen die Niedersachsen vor der Verpflichtung von William Kokolo vom französischen Zweitligisten Stade Laval. Die Verhandlungen seien in einem fortgeschrittenen Stadium.

Der 25-Jährige wurde beim AFC Sunderland ausgebildet und kehrte vor einem Jahr in seine französische Heimat zurück. Sein Vertrag läuft bis 2027. Für Hannover wäre Kokolo bereits der 17. Neuzugang in diesem Sommer. Der gebürtige Pariser würde bei 96 in Konkurrenz zu Stamm-Linksverteidiger Maurice Neubauer (29) treten.