FC Bayern: Zwei weitere Olise-Interessenten

Michael Olise (23) weckt nicht nur bei Paris St. Germain Begehrlichkeiten. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, dass der Flügelstürmer auch beim FC Liverpool und Manchester City auf der Liste steht.

In München besitzt Olise einen Vertrag bis 2029, Gerüchte um eine Ausstiegsklausel dementiert auch die ‚Bild‘. Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister kommt der Franzose auf 46 Torbeteiligungen (23 Tore, 23 Assists) in 58 Bayern-Einsätzen.

