Hertha: Geldregen dank Lukébakio

Hertha BSC kassiert am Transfer von Dodi Lukébakio (27) zu Benfica Lissabon mit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss der FC Sevilla zehn Prozent der Ablöse an die Alte Dame abdrücken – eine solche Weiterverkaufsklausel war 2023 bei Lukébakios Wechsel von der Hertha zu den Andalusiern vereinbart worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach hat Benfica in diesem Sommer 20 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni für den belgischen Angreifer auf den Tisch gelegt. Insofern darf sich der Hauptstadt-Klub, der desaströs mit zwei Punkten aus vier Spielen in die neue Zweitliga-Saison gestartet ist, auf einen Nachschlag von zwei bis 2,4 Millionen Euro freuen.