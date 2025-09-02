Menü Suche
Union: Noch zwei Abgänge möglich

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Ljubicic im Training @Maxppp

Eigentlich waren sich bei Jeremiah St. Juste bereits alle Parteien über den Wechsel einig, der letztlich aber doch nicht zustande kam. In einer Medienrunde bestätigt Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt, dass der Transfer scheiterte, da sich ein Verkauf von Diogo Leite (26) bislang nicht realisieren ließ und somit aktuell auch kein Ersatz gebraucht wird. Ein Verkauf des Portugiesen sei aber wie auch bei Marin Ljubicic noch nicht gänzlich vom Tisch.

„Es sind ja noch ein paar Fenster offen“, so Heldt. Ljubicic war erst vor einem halben Jahr vom Linzer ASK nach Köpenick gewechselt. Stolze 4,5 Millionen Euro hatte sich Union die Dienste des 23-jährigen Kroaten kosten lassen, in 13 Spielen gelangen ihm lediglich ein Tor und eine Vorlage. In der neuen Saison verzichtete Steffen Baumgart bis dato auf den Stürmer, den es laut ‚Sky‘ zurück nach Österreich ziehen könnte.

