Nach Enttäuschung: Flüchtet Sylla doch noch?

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ | Sky
1 min.
Moussa Sylla im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Der Transfermarkt ist weltweit weitestgehend geschlossen, Moussa Sylla könnte den FC Schalke 04 aber trotzdem noch verlassen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass es durchaus noch möglich ist, dass der 25-jährige Angreifer in die Türkei oder Saudi-Arabien wechselt. Dorthin können Spieler noch bis zum 11. (Saudi-Arabien) beziehungsweise 12. (Türkei) September transferiert werden.

M. Sylla Angreifer - 25 Jahre Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 Frankreich Frankreich #34 Moussa Sylla
Tore 1
Gespielte Spiele 4
Gehalt/Monat 36 K€

Der Nationalspieler Malis hatte gestern bis zuletzt gehofft, die Knappen noch verlassen zu können, doch weder mit Washington DC noch mit dem FC Valencia konnte sich der Zweitligist einigen. Wie Frank Baumann gegenüber ‚Sky‘ bestätigt, wäre Schalke nach wie vor bereit, Sylla bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. In Christian Gomis (25) wurde gestern bereits der Nachfolger vom FC Winterthur verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
