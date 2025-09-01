Menü Suche
2. Bundesliga

Medien: Torjäger Sylla bleibt auf Schalke

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Moussa Sylla für Schalke im Einsatz 2526

Der Wechsel von Moussa Sylla ist offenbar vom Tisch. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der FC Schalke 04 mit keinem Interessenten auf einen Transfer des 25-jährigen Torjägers einigen können. Bis zuletzt waren dem Bericht zufolge Washington D.C. und der FC Valencia im Rennen um den Angreifer.

Der MLS-Vertreter war nicht dazu bereit, die geforderte Ablöse von rund sieben Millionen Euro zu zahlen. Valencia hatte ein Leihmodell im Sinn – für die Schalker war dies ohne leicht zu erreichende Kaufpflicht keine Option. Sylla befindet sich inzwischen auf dem Weg nach Mali, dort ist er für sein Heimatland für die WM-Qualifikation nominiert.

