Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Sylla-Nachfolge: S04 nimmt weitere Alternative ins Visier

von Georg Kreul - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Walid Cheddira @Maxppp

Der FC Schalke 04 fahndet für die Nachfolge von Toptorjäger Moussa Sylla (25) nach weiteren Kandidaten. Laut Matteo Moretto spielt dabei offenbar auch Walid Cheddira eine Rolle in den Transferplänen. S04 versuche derzeit, den 27-Jährigen von der SSC Neapel mitsamt einer Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der marokkanische Nationalspieler (sechs Länderspiele) war bereits in der vergangenen Saison verliehen, erzielte für Espanyol Barcelona in 22 Einsätzen jedoch nur einen Treffer. Am gestrigen Samstag wurde bekannt, dass sich Schalke intensiv mit Christian Gomis (25) vom FC Winterhur beschäftigt. Anders als für Leihspieler Cheddira wäre für Gomis eine sofortige Ablöse von rund einer Million Euro fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Schalke 04
Neapel
Walid Cheddira

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Neapel Logo SSC Neapel
Walid Cheddira Walid Cheddira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert