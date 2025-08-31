Sylla-Nachfolge: S04 nimmt weitere Alternative ins Visier

Der FC Schalke 04 fahndet für die Nachfolge von Toptorjäger Moussa Sylla (25) nach weiteren Kandidaten. Laut Matteo Moretto spielt dabei offenbar auch Walid Cheddira eine Rolle in den Transferplänen. S04 versuche derzeit, den 27-Jährigen von der SSC Neapel mitsamt einer Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro auszuleihen.

Der marokkanische Nationalspieler (sechs Länderspiele) war bereits in der vergangenen Saison verliehen, erzielte für Espanyol Barcelona in 22 Einsätzen jedoch nur einen Treffer. Am gestrigen Samstag wurde bekannt, dass sich Schalke intensiv mit Christian Gomis (25) vom FC Winterhur beschäftigt. Anders als für Leihspieler Cheddira wäre für Gomis eine sofortige Ablöse von rund einer Million Euro fällig.