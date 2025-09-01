Menü Suche
Leipzig verleiht Ramsak

von Aaron Schlütter - Quelle: Eintracht.com
Robert Ramsak im Trikot der deutschen U19-Nationalmannschaft @Maxppp

Sturmtalent Robert Ramsak wechselt leihweise von RB Leipzig zu Eintracht Braunschweig. Die Löwen haben sich für den 18-Jährigen eine Kaufoption in unbekannter Höhe gesichert.

Eintracht BS
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐋ö𝐰𝐞𝐧𝐬𝐭𝐚𝐝𝐭, 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐑𝐚𝐦𝐬𝐚𝐤!💙💛

Der 18-jährige Stürmer wechselt per Leihe mit Kaufoption an die Oker und trägt bei den Löwen die 23.

Wir freuen uns auf Dich, Robo!👏

🔗

#wirsindeintracht
Ramsak wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und war erst vor einem Jahr ablösefrei in die Leipziger U19 gewechselt, wo sein Vertrag noch bis 2027 gültig ist. „Wir verpflichten mit Robert Ramsak einen jungen, hochtalentierten und entwicklungsfähigen Offensivspieler. Robert hat im Nachwuchsbereich viele Erfolge gefeiert und starke Leistungen gezeigt. Nun gilt es den Übergang in den Männerfußball hinzubekommen“, freut sich der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
