Leipzig verleiht Ramsak

Sturmtalent Robert Ramsak wechselt leihweise von RB Leipzig zu Eintracht Braunschweig. Die Löwen haben sich für den 18-Jährigen eine Kaufoption in unbekannter Höhe gesichert.

Ramsak wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und war erst vor einem Jahr ablösefrei in die Leipziger U19 gewechselt, wo sein Vertrag noch bis 2027 gültig ist. „Wir verpflichten mit Robert Ramsak einen jungen, hochtalentierten und entwicklungsfähigen Offensivspieler. Robert hat im Nachwuchsbereich viele Erfolge gefeiert und starke Leistungen gezeigt. Nun gilt es den Übergang in den Männerfußball hinzubekommen“, freut sich der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.