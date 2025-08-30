Schalke: Sylla-Nachfolger gefunden?

Am gestrigen Freitag teilte der FC Schalke 04 mit, dass Moussa Sylla für Gespräche über seine Zukunft freigestellt ist und beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden am morgigen Sonntag (13:30 Uhr) voraussichtlich nicht dabei sein wird. Das Interesse von Leicester City war bereits durchgesickert, laut ‚Sky‘ hat mit Swansea City ein weiterer Klub aus der zweiten englischen Liga seine Bemühungen wieder intensiviert.

Demnach war sich der 25-Jährige mit Swansea sogar bereits einig, eine Übereinkunft zwischen den Vereinen kam jedoch nicht zustande. Dem Bezahlsender zufolge wackelt ein Sylla-Abgang nun, trotzdem ist der wechselwillige Angreifer weiter auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Die Königsblauen rufen eine Ablöse von sieben bis acht Millionen Euro auf und wollen bis zum morgigen Sonntag Klarheit haben.

Sylla-Ersatz in der Hinterhand

Auf einen Abschied des Torjägers ist der Zweitligist vorbereitet, der Ersatz soll schon bereitstehen. Wie die Schweizer Tageszeitung ‚Blick‘ berichtet, beschäftigt sich Schalke intensiv mit Christian Gomis vom FC Winterthur. Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2024 beim Schweizer Erstligisten, war zuvor noch in unterklassigen Ligen am Ball. Nun könnte der nächste Karriereschritt anstehen.

Insgesamt kommt der Senegalese für Winterthur auf acht Tore und zwei Vorlagen in 33 Partien. Dass die S04-Verantwortlichen bei der Stürmer-Suche nicht nur auf die Quote schauen, ist bekannt. Der neue Angreifer soll ins gewünschte Profil von Miron Muslic passen, der Coach setzt bevorzugt auf laufstarke und wuchtige Neuner. Offenbar sehen die Knappen im 1,84 Meter großen Gomis einen geeigneten Kandidaten, den möglichen Verlust von Sylla aufzufangen.

Millionen-Ablöse für Gomis?

Ein Sylla-Verkauf würde die klammen Kassen auf Schalke ordentlich auffüllen. Ein Teil soll in den Nachfolger reinvestiert werden. Laut dem ‚Blick‘ ist der Ruhrpottklub bereit, für Gomis eine beträchtliche Summe auf den Tisch zu legen. Im Raum stehe eine Ablöse von rund einer Million Euro. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft bis 2027.