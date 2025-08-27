Menü Suche
Kommentar 2
Update 2. Bundesliga

Millionen-Ablöse: Sylla vor Überraschungstransfer?

Der FC Schalke 04 könnte kurz vor Ladenschluss noch viel Geld kassieren. Ein Wettbieten könnte den Preis für Moussa Sylla in die Höhe treiben.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Moussa Sylla für Schalke im Einsatz 2526 @Maxppp

Es müsse etwas „Außergewöhnliches“ passieren, damit Moussa Sylla den FC Schalke noch in diesem Sommer verlässt, hatte Sportvorstand Frank Baumann erst am Samstag über den Verbleib des Angreifers gesagt und damit einen Verbleib angedeutet. Wenige Tage später könnte sich die Situation geändert haben, Sylla fehlte heute im Training – offiziell wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wie die ‚Bild‘ berichtet, will Leicester City den 25-Jährigen unbedingt verpflichten und zwischen fünf und sechs Millionen Euro bieten. Zudem sei ein weiterer Klub aus der Championship interessiert, in der Vergangenheit hatte Swansea City schon angeklopft. Insgesamt erhofft sich S04 sieben Millionen für den Stürmer.

Update (12:48 Uhr): Laut ‚Sky‘ sind die Klubs aus der zweiten englischen Liga sogar schon vorstellig geworden. Den Knappen sollen zwei konkrete Angebote vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einem Jahr war Sylla für 2,5 Millionen vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt, wo er in 32 Pflichtspielen 17 Tore und eine Vorlage beisteuern konnte. Unabhängig vom Verkauf kündigte Baumann unlängst weitere Neuzugänge in der Offensive an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Championship
Schalke 04
Leicester
Swansea
Moussa Sylla

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Championship Championship
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Leicester Logo Leicester City FC
Swansea Logo Swansea City
Moussa Sylla Moussa Sylla
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert