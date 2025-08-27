Millionen-Ablöse: Sylla vor Überraschungstransfer?

Es müsse etwas „Außergewöhnliches“ passieren, damit Moussa Sylla den FC Schalke noch in diesem Sommer verlässt, hatte Sportvorstand Frank Baumann erst am Samstag über den Verbleib des Angreifers gesagt und damit einen Verbleib angedeutet. Wenige Tage später könnte sich die Situation geändert haben, Sylla fehlte heute im Training – offiziell wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Doch wie die ‚Bild‘ berichtet, will Leicester City den 25-Jährigen unbedingt verpflichten und zwischen fünf und sechs Millionen Euro bieten. Zudem sei ein weiterer Klub aus der Championship interessiert, in der Vergangenheit hatte Swansea City schon angeklopft. Insgesamt erhofft sich S04 sieben Millionen für den Stürmer.

Update (12:48 Uhr): Laut ‚Sky‘ sind die Klubs aus der zweiten englischen Liga sogar schon vorstellig geworden. Den Knappen sollen zwei konkrete Angebote vorliegen.

Vor einem Jahr war Sylla für 2,5 Millionen vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt, wo er in 32 Pflichtspielen 17 Tore und eine Vorlage beisteuern konnte. Unabhängig vom Verkauf kündigte Baumann unlängst weitere Neuzugänge in der Offensive an.