Schalke: Doppel-Abgang steht an

Der FC Schalke 04 wird gleich zwei Spieler los, die zum selben Verein wechseln werden. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wechselt neben Ilyès Hamache (22) auch Ibrahima Cissé zum SC Amiens. Der 24-Jährige war vor drei Jahren von der KAA Gent zu den Knappen gekommen, nun endet das Kapitel.

Während Hamache per Leihe mit Kaufoption gen Frankreich wechselt, wird Cissé laut der Tageszeitung endgültig abgegeben. Eine „nennenswerte Ablöse“ fließe nicht. Insgesamt kommt Cissé lediglich auf neun Pflichtspiele für Königsblau.