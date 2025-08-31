Menü Suche
Schalke findet Abnehmer für Hamache

von Remo Schatz - Quelle: L‘Équipe
Ilyes Hamache @Maxppp

Ilyès Hamache wird in dieser Spielzeit nicht mehr für Schalke 04 auflaufen. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, steht der gebürtige Franzose kurz vor der Rückkehr in seine Heimat. Demnach leiht der SC Amiens den Offensivspieler bis zum kommenden Sommer aus. Die Klubs haben sich bereits geeinigt, eine Kaufoption soll ebenfalls Teil des Deals sein.

Hamache hatte im vergangenen Jahr seinen Ausbildungsklub FC Valenciennes verlassen und sich den Knappen angeschlossen. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß noch nicht zum Einsatz. Der 22-jährige Linksaußen steht in Gelsenkirchen noch bis 2028 unter Vertrag.

