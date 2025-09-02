Neue Wechsel-Option für Ortega

In James Trafford (22) und Gianluigi Donnarumma (26) hat Manchester City in diesem Sommer gleich zwei Torhüter verpflichtet, die den Anspruch haben, bei den Skyblues die Nummer eins zwischen den Pfosten zu sein. Für Stefan Ortega geht dafür die Chance auf Spielzeit mittlerweile gegen Null.

Klar, dass sich der Keeper, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, deshalb Gedanken über seine Zukunft macht. In diesem Sommer haben bereits zahlreiche Klubs ihr Interesse bekundet, ein Wechsel zum FC Burnley, Leicester City, Borussia Mönchengladbach oder Fenerbahce kam aber nicht zustande.

Soll den Kapitän ersetzen

Da die meisten Transferfenster geschlossen sind, limitieren sich die Optionen für Ortega. Durch den 36-Millionen-Euro-Wechsel von Ugurcan Cakir (29) zu Galatasaray könnte sich jetzt aber eine Tür geöffnet haben. Denn laut ‚Sky‘ beschäftigt sich Trabzonspor, von wo aus Cakir zu den Cimbom wechselte, mit dem ehemaligen Bielefelder.

Das Team von Trainer Fatih Tekke ist stark in die Saison gestartet, derzeit auf Rang zwei in der Süper Lig und sucht dringend nach Ersatz für Kapitän Cakir. Ortega prüfe die Option, ein Angebot habe er aber noch nicht erhalten. Auch der türkische U21-Nationalkeeper Deniz Ertas (20) ist bei Trabzon ein Thema.