Jupiler Pro League

27 Millionen: Genk verkauft Ex-Kölner Arokodare

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Tolu Arokodare feiert einen Treffer @Maxppp

Tolu Arokodare wird sich den Wolverhampton Wanderers anschließen. Laut Fabrizio Romano findet am heutigen Samstag der Medizincheck statt. Der KRC Genk kassiert für den 24-jährigen Mittelstürmer 27 Millionen Euro.

Arokodare, der in der Saison 2020/21 leihweise für den 1. FC Köln aufgelaufen war, erzielte für die Belgier 41 Tore in 113 Spielen. Vor einigen Monaten befasste sich auch der FC Bayern mit Arokodare, der bei den Münchnern als möglicher Backup für Harry Kane (32) in Betracht gezogen wurde. Nun geht es aber in die Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
