Hoffenheim will Sturm-Juwel Laghrissi

Die TSG Hoffenheim hat ein Auge auf Eymen Laghrissi geworfen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Kraichgauer die Gespräche eröffnet, um den talentierten Stürmer vom Karlsruher SC nach Sinsheim zu locken.

Auch Manchester United beobachtet den 17-Jährigen intensiv. Der deutsche U17-Nationalspieler steht beim KSC nur noch bis kommenden Sommer unter Vertrag. Auf sein Profidebüt für die Badener wartet er noch.