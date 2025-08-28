Menü Suche
Hoffenheim will Sturm-Juwel Laghrissi

von Luca Hansen - Quelle: Sky
In Deutschland herrscht Schienbeinschonerpflicht Herr Eymen Laghrissi @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat ein Auge auf Eymen Laghrissi geworfen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Kraichgauer die Gespräche eröffnet, um den talentierten Stürmer vom Karlsruher SC nach Sinsheim zu locken.

Auch Manchester United beobachtet den 17-Jährigen intensiv. Der deutsche U17-Nationalspieler steht beim KSC nur noch bis kommenden Sommer unter Vertrag. Auf sein Profidebüt für die Badener wartet er noch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
