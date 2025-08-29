Menü Suche
Bournemouth will Milan-Verteidiger

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Álex Jiménez mit Fokus auf den Ball @Maxppp

Álex Jiménez weckt Interesse in der Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der AFC Bournemouth beim AC Mailand nach einer möglichen Leihe des 20-Jährigen erkundigt. Demzufolge hoffen die Cherries, in den Deal eine Kaufoption integrieren zu können.

Doch die Verhandlungen gestalten sich kompliziert. Real Madrid sicherte sich beim fünf Millionen Euro schweren Wechsel des Rechtsverteidigers im vergangenen Jahr weiterhin Zugriff. Die Königlichen verfügen über eine Rückkaufklausel von neun Millionen Euro, zudem müssen die Blancos jeden Schritt absegnen, damit der Transfer auf die Insel voranschreiten kann. An Milan ist Jiménez vertraglich noch bis 2028 gebunden.

