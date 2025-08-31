Menü Suche
Leverkusen: Ben Seghir hat unterschrieben

von Georg Kreul - Quelle: Fabrice Hawkins
Die Verkündung von Eliesse Ben Seghir als Neuzugang bei Bayer Leverkusen ist nur noch Formsache. Wie Fabrice Hawkins berichtet, hat der 20-jährige Linksaußen die Unterschrift unter seinen Fünfjahresvertrag bei der Werkself gesetzt.

Die AS Monaco streicht für den 20-Jährigen eine Ablöse von 35 Millionen Euro zusätzlich einer potenziellen Beteiligung bei einem Weiterverkauf ein. In der vergangenen Saison bestritt Ben Seghir für die Monegassen 46 Pflichtspiele und war an 13 Treffern direkt beteiligt.

