Werder verliert Rennen um Taremi

Angreifer Mehdi Taremi hat sich gegen den SV Werder Bremen entschieden. Olympiakos Piräus teilt mit, dass der 33-Jährige von Inter Mailand nach Griechenland wechselt. Dem Vernehmen nach fließen 2,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit muss sich der SVW weiter auf die Suche nach einem neuen Stürmer begeben. Taremi war vor einem Jahr ablösefrei vom FC Porto zu den Nerazzurri gewechselt.