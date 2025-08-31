Menü Suche
Werder verliert Rennen um Taremi

von Dominik Sandler - Quelle: olympiacos.org
Marcus Thuram und Mehdi Taremi haben gute Themen @Maxppp

Angreifer Mehdi Taremi hat sich gegen den SV Werder Bremen entschieden. Olympiakos Piräus teilt mit, dass der 33-Jährige von Inter Mailand nach Griechenland wechselt. Dem Vernehmen nach fließen 2,5 Millionen Euro.

Olympiacos FC
🔴⚪️⚡ Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬 Mehdi Taremi!

#OlympiacosFC #Taremi #WeKeepOnDreaming @MehdiTaremi9
Somit muss sich der SVW weiter auf die Suche nach einem neuen Stürmer begeben. Taremi war vor einem Jahr ablösefrei vom FC Porto zu den Nerazzurri gewechselt.

Serie A
Olympiakos
Inter Mailand
Mehdi Taremi

Serie A Serie A
Olympiakos Logo Olympiakos Piräus
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Mehdi Taremi Mehdi Taremi
