Milan verleiht Musah

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Yunus Musah ist in Schieflage @Maxppp

Yunus Musah (22) wechselt innerhalb der Serie A die Farben. Wie Fabrizio Romano berichtet, verleiht der AC Mailand den US-Amerikaner an Atalanta Bergamo. Mündlich haben sich die Parteien bereits geeinigt, der Deal beinhaltet zudem eine Kaufoption.

Sollte Atalanta von der Klausel Gebrauch machen, würde sich das Gesamtpaket für den Mittelfeldspieler laut dem Transferinsider auf 25 Millionen Euro belaufen. Musah steht in Mailand noch bis 2028 unter Vertrag, wird aber vor der Leihe noch einmal verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
