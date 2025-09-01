Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Milan bedient sich in Wolfsburg

von Remo Schatz - Quelle: Matteo Moretto
Odogu beim Aufwärmen vor dem Spiel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für David Odogu (19) gefunden. Wie Matteo Moretto berichtet, verschlägt es den dreifachen deutschen U19-Nationalspieler zum AC Mailand. Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Odogu wird seit 2020 in der Autostadt ausgebildet, seit dem vergangenen Jahr ist er Teil der Profimannschaft. Bislang sammelte der Innenverteidiger drei Einsätze in der Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Wolfsburg
Mailand
David Uyoyo Odogu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Mailand Logo AC Mailand
David Uyoyo Odogu David Uyoyo Odogu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert