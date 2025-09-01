Milan bedient sich in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für David Odogu (19) gefunden. Wie Matteo Moretto berichtet, verschlägt es den dreifachen deutschen U19-Nationalspieler zum AC Mailand. Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Leihe.

Odogu wird seit 2020 in der Autostadt ausgebildet, seit dem vergangenen Jahr ist er Teil der Profimannschaft. Bislang sammelte der Innenverteidiger drei Einsätze in der Bundesliga.