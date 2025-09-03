Medien: Fenerbahce-Interesse an Hoeneß

Bei der Suche nach einem Ersatz für den geschassten José Mourinho richten die Verantwortlichen von Fenerbahce den Blick offenbar auch in Richtung Bundesliga. Verschiedene Medien aus der Türkei berichten vom Interesse der gelben Kanarienvögel an Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. ‚Bild‘ bestätigt, dass der Traditionsklub aus Istanbul den Coach auf dem Zettel hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings berichtet die Boulevardzeitung auch, dass kein Kontakt zwischen Hoeneß und Fener besteht. Auch beim VfB liegt dem Bericht zufolge keine Anfrage vor. Hoeneß selbst soll sich zudem nicht mit einem Abgang beschäftigen, sondern in Stuttgart bleiben wollen. Bis 2028 ist der Übungsleiter noch vertraglich gebunden, eine Ausstiegsklausel hat sein Kontrakt dem Vernehmen nach nicht.