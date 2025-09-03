VfB: Stiller spricht über Wechsel-Pläne

Für Angelo Stiller (24) kommt ein zeitnaher Abschied vom VfB Stuttgart nicht infrage. „Aktuell habe ich keine Gedanken zu wechseln“, versichert der Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Stiller begründet: „Ich bin hier Stamm- und Führungsspieler. Für meine Entwicklung ist das Wichtigste, dass ich meine Minuten bekomme -speziell im WM-Jahr. Ich wollte die WM auf keinen Fall gefährden.“

Interesse bekundeten in den vergangenen Wochen unter anderem renommierte Klubs wie Real Madrid und Manchester United. Für die Zukunft könne er sich einen solchen Schritt auch vorstellen, so Stiller weiter: „Grundsätzlich reizt mich irgendwann das Ausland, die Entscheidung von Florian Wirtz, nach Liverpool zu gehen, fand ich cool.“ Der Vertrag des Linksfußes ist noch bis 2028 datiert und beinhaltet für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel über kolportierte 40 Millionen Euro, die der VfB aber für vier Millionen abkaufen könnte.