Süper Lig

Hoeneß reagiert: Fener fragt zwei Star-Trainer an

José Mourinho ist bei Fenerbahce Geschichte. Auf der Suche nach einem neuen Trainer greift Fener wieder ins oberste Regal.

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Sky
Spalletti bei einer Pressekonferenz @Maxppp

Die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen José Mourinho läuft bei Fenerbahce auf Hochtouren. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat der Istanbuler Klub sich bei Luciano Spalletti und Ange Postecoglou nach den Bedingungen eines Engagements erkundigt. Sowohl Spalletti als auch Postecoglou sind aktuell ohne Verein.

Spalletti hatte bis Juni die italienische Nationalmannschaft trainiert, Postecoglou holte mit Tottenham Hotspur den Titel in der Europa League. Bayer Leverkusen hat den 60-Jährigen ebenfalls auf der Liste.

Auch Sebastian Hoeneß soll ein Kandidat am Bosporus sein. Beim VfB-Coach wurde sich aber bislang nicht gemeldet, gibt er gegenüber ‚Sky‘ zu verstehen: „Das Interesse ist bei mir nicht angekommen.“ Ohnehin sei „das überhaupt kein Thema“, betont Hoeneß, „definitiv. Medial ist das groß, für mich ist das kein Thema.“

