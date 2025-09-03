Spielmanipulation: Saftige Geldstrafe für Paquetá

Lucas Paquetá muss voraussichtlich eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 172.000 Euro zahlen. Im Juli wurde der 28-Jährige vom Vorwurf der Spielmanipulation freigesprochen, wird aber dennoch für zwei weitere Punkte angeklagt, wie die ‚Times‘ berichtet. Demnach wurde es als erwiesen erachtet, dass der Brasilianer in den Ermittlungen es versäumt hat, Fragen zu beantworten und dem englischen Fußballverband (FA) Informationen zu liefern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paquetá wurde beschuldigt, in der Saison 2022/23 viermal absichtlich Gelbe Karten erhalten zu haben, um den Wettmarkt zu manipulieren. Die Geldstrafe, die der Offensivakteur nun zahlen muss, entspricht etwa einem Wochenlohn des Linksfußes bei West Ham United. Für Paquetá ist wohl der verpasste Wechsel zu Manchester City im Sommer 2023 deutlich bitterer. Die Skyblues waren damals bereit, den 55-fachen Nationalspieler für umgerechnet rund 97 Millionen Euro zu verpflichten. Nachdem bekannt wurde, dass gegen Paquetá ermittelt wird, zog sich der damalige englische Meister von dem Transfer zurück.