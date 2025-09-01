Menü Suche
Embolo verlässt Monaco

von Arouna Touray - Quelle: staderennais.com
Breel Embolo für die Schweiz im Einsatz @Maxppp

Breel Embolo wechselt innerhalb der Ligue 1 den Arbeitgeber. Wie Stade Rennes offiziell vermeldet, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2029. Ein Jahr vor Vertragsende wird die AS Monaco mit rund 15 Millionen Euro Ablöse entschädigt.

Stade Rennais F.C.
𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖

Chapitre 6 : Fort tel un menhir.

#Embolo2029
Der 28-Jährige war 2022 für 12,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach ins Fürstentum gewechselt. Auch für den FC Schalke 04 lief der Schweizer (77 Länderspiele) zwischen 2016 und 2019 auf. Für die Monegassen absolvierte Embolo insgesamt 89 Pflichtspiele, in denen er 35 Scorerpunkte (22 Tore, 13 Vorlagen) beisteuerte.

Ligue 1
Rennes
Monaco
Breel Embolo

Ligue 1 Ligue 1
Rennes Logo Stade Rennais FC
Monaco Logo AS Monaco
Breel Embolo Breel Embolo
