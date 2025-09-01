Embolo verlässt Monaco

Breel Embolo wechselt innerhalb der Ligue 1 den Arbeitgeber. Wie Stade Rennes offiziell vermeldet, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2029. Ein Jahr vor Vertragsende wird die AS Monaco mit rund 15 Millionen Euro Ablöse entschädigt.

Der 28-Jährige war 2022 für 12,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach ins Fürstentum gewechselt. Auch für den FC Schalke 04 lief der Schweizer (77 Länderspiele) zwischen 2016 und 2019 auf. Für die Monegassen absolvierte Embolo insgesamt 89 Pflichtspiele, in denen er 35 Scorerpunkte (22 Tore, 13 Vorlagen) beisteuerte.