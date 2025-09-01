Juve holt Zhegrova aus Lille

Juventus Turin hat sich die Unterschrift von Edon Zhegrova gesichert. Der 26-jährige Kosovare erhält bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2030. Der gebürtige Herforder bringt dem OSC Lille einen Geldregen ein. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro.

Für Lille absolvierte der Nationalspieler 107 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 26 Tore und steuerte 18 Vorlagen zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Neben Juventus zeigten auch zahlreiche andere Vereine aus ganz Europa Interesse.