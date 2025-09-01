La Liga
Lukébakio kehrt Sevilla den Rücken
Dodi Lukébakio geht künftig in Portugal auf Torejagd. Der 27-jährige Außenstürmer wechselt vom FC Sevilla zu Benfica Lissabon. Dort unterschreibt der 26-fache belgische Nationalspieler einen Vertrag bis 2030.
Der Linksfuß, der vor zwei Jahren von Hertha BSC nach Andalusien gewechselt war, verabschiedet sich mit 17 Toren und drei Vorlagen in 68 Partien. Zuletzt wurde Lukébakio, in Deutschland neben Hertha für Fortuna Düsseldorf und den VfL Wolfsburg aktiv, auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.
