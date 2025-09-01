Menü Suche
Lukébakio kehrt Sevilla den Rücken

von Fabian Ley - Quelle: slbenfica.pt
Dodi Lukébakio kann es nicht glauben @Maxppp

Dodi Lukébakio geht künftig in Portugal auf Torejagd. Der 27-jährige Außenstürmer wechselt vom FC Sevilla zu Benfica Lissabon. Dort unterschreibt der 26-fache belgische Nationalspieler einen Vertrag bis 2030.

SL Benfica
🇧🇪 Welcome, Lukebakio! ✍️

#Lukebakio2030
Der Linksfuß, der vor zwei Jahren von Hertha BSC nach Andalusien gewechselt war, verabschiedet sich mit 17 Toren und drei Vorlagen in 68 Partien. Zuletzt wurde Lukébakio, in Deutschland neben Hertha für Fortuna Düsseldorf und den VfL Wolfsburg aktiv, auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

