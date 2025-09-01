Menü Suche
Neuer Klub für Rabiot

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Adrien Rabiot

Adrien Rabiot (30) kehrt Olympique Marseille wie erwartet den Rücken. Der AC Mailand sichert sich nach Informationen von Fabrizio Romano die Dienste des Mittelfeldspielers. Als Ablöse fließen demzufolge rund zehn Millionen Euro.

Es ist Rabiots zweites Engagement in Italien, zwischen 2019 und 2024 war er bereits für Juventus Turin aktiv. In Marseille wurde der 53-fache französische Nationalspieler zuletzt aufgrund einer Schlägerei mit Ex-Teamkollege Jonathan Rowe (22/FC Bologna) aussortiert.

