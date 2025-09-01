Menü Suche
Bayern-Wechsel: Lookman hebt den Daumen

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Ademola Lookman im Trikot von Atalanta Bergamo @Maxppp

Ademola Lookmann (27) will zum FC Bayern wechseln. Laut ‚Sky‘ hat der Offensivspieler von Atalanta Bergamo den Daumen für einen Transfer zum deutschen Rekordmeister gehoben. Dass der Deal noch zustande kommt, ist dem Bezahlsender zufolge allerdings weiterhin unrealistisch.

Atalanta blockiert einen möglichen Wechsel derzeit, die von den Bayern gebotenen Konditionen reichen den Bergamasken nicht aus. Die Münchner offerieren eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro. Atalanta lehnte das Angebot ab. Lookman selbst drängt auf einen Abgang.

