DFB-Pokal-Auslosung: Wer zieht das große Los?
Am Sonntagabend wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Einige Hammer-Duelle können erwartet werden.
Die Paarungen im Überblick
FV Illertissen - 1.FC Magdeburg
Energie Cottbus - RB Leipzig
1.FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
1.FC Heidenheim - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
Hertha BSC - SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth - 1.FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Es geht los
Dr. Felix Brych schreitet zur Tat, in wenigen Augenblicken wird die erste Paarung feststehen. Zuerst werden die beiden Teams aus dem Amateur-Topf gezogen.
Nur zwei Amateure
In der ersten Runde waren einige packende Partien dabei, wirklich dicke Überraschungen gab es aber kaum. In Werder Bremen ist nur ein einziger Bundesligist (gegen Arminia Bielefeld) ausgeschieden. Im Amateurtopf sind Energie Cottbus und der FV Illertissen, die restlichen 30 Teams sind im Profitopf zu finden.
Um 19 Uhr geht’s los
Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an. Ab 19 Uhr werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen ausgelost. Die Losfee ist ein ehemaliger Schiedsrichter: Dr. Felix Brych. In zehn Minuten geht es los.
