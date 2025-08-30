45 Millionen: Chelsea wird Nkunku los

Der FC Chelsea hat einen Abnehmer für Christopher Nkunku gefunden. Der AC Mailand verkündet die Verpflichtung des flexiblen Offensivakteurs, der einen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Die Ablöse für den 27-Jährigen siedelt sich inklusive Bonuszahlungen bei etwa 45 Millionen Euro an. Eine stolze Summe für die Blues, die Nkunku vor einigen Wochen aussortierten, um einen Transfer zu forcieren.

Mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig bekundeten auch zahlreiche Bundesligisten Interesse am Franzosen (14 Länderspiele), den Zuschlag erhalten jedoch die Rossoneri.