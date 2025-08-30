Menü Suche
45 Millionen: Chelsea wird Nkunku los

In den Planungen des FC Chelsea war für Christopher Nkunku kein Platz mehr. Der 27-Jährige geht künftig in Italien auf Torejagd.

von Lukas Weinstock - Quelle: acmilan.com
Christopher Nkunku beim Aufwärmen @Maxppp

Der FC Chelsea hat einen Abnehmer für Christopher Nkunku gefunden. Der AC Mailand verkündet die Verpflichtung des flexiblen Offensivakteurs, der einen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Die Ablöse für den 27-Jährigen siedelt sich inklusive Bonuszahlungen bei etwa 45 Millionen Euro an. Eine stolze Summe für die Blues, die Nkunku vor einigen Wochen aussortierten, um einen Transfer zu forcieren.

AC Milan
Time to stock up on balloons 🎈

#WelcomeNkunku
Mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig bekundeten auch zahlreiche Bundesligisten Interesse am Franzosen (14 Länderspiele), den Zuschlag erhalten jedoch die Rossoneri.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Serie A
Chelsea
Mailand
Christopher Nkunku

