Menü Suche
Kommentar 100
Bundesliga

80-Millionen-Paket: Bayern holt Jackson

Dem FC Bayern ist in den Verhandlungen um Nicolas Jackson der Durchbruch gelungen. Es könnten bis zu 80 Millionen Euro nach London fließen.

von David Hamza - Quelle: Sky | Fabrizio Romano
Nicolas Jackson applaudiert den Chelsea-Fans @Maxppp

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Nicolas Jackson (24) eingetütet. Das vermelden ‚Sky‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend. Jackson kommt zunächst per Leihe, die Gebühr beträgt 15 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem FC Chelsea sollen die Münchner zudem eine Kaufoption vereinbart haben. Kostenpunkt: 65 Millionen Euro. Auch eine Weiterverkaufsklausel konnte sich der Premier League-Klub sichern. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Bayern zudem das volle Gehalt.

Chelsea hatte den senegalesischen Stürmer vor zwei Jahren noch für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal verpflichtet. In 81 Spielen für die Blues verbuchte Jackson 42 Scorerpunkte (30 Tore, zwölf Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Chelsea
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Chelsea Logo FC Chelsea
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert