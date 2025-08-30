80-Millionen-Paket: Bayern holt Jackson

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Nicolas Jackson (24) eingetütet. Das vermelden ‚Sky‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend. Jackson kommt zunächst per Leihe, die Gebühr beträgt 15 Millionen Euro.

Mit dem FC Chelsea sollen die Münchner zudem eine Kaufoption vereinbart haben. Kostenpunkt: 65 Millionen Euro. Auch eine Weiterverkaufsklausel konnte sich der Premier League-Klub sichern. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Bayern zudem das volle Gehalt.

Chelsea hatte den senegalesischen Stürmer vor zwei Jahren noch für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal verpflichtet. In 81 Spielen für die Blues verbuchte Jackson 42 Scorerpunkte (30 Tore, zwölf Assists).