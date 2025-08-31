Mehr als 30 Millionen: Bayer schnappt sich Ben Seghir

Bis zu 29 Millionen Euro zahlt der AFC Bournemouth für die Dienste von Amine Adli (25) an Bayer Leverkusen. Die Summe investiert der Vizemeister in einen Nachfolger – und legt sogar noch etwas drauf.

Wie der Werksklub offiziell mitteilt, wird Adlis marokkanischer Landsmann Eliesse Ben Seghir (20) mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. 30 Millionen Euro plus Boni fließen im Gegenzug an die AS Monaco, die zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung erhält.

Ben Seghir hat in seinen jungen Jahren bereits 67 Ligue-1 Einsätze (17 Torbeteiligungen) sowie elf Länderspiele (drei Treffer) auf dem Buckel. Darüber hinaus schlägt er mit der Erfahrung aus zehn Champions League-Partien in Leverkusen auf.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes freut sich auf die Zusammenarbeit: „Eliesse kann auf den offensiven Außenpositionen und auch zentral agieren. Er ist schwer auszurechnen und eine Top-Verstärkung für unseren Kader. Wir dürfen uns auf seine Auftritte für Bayer 04 freuen.“

„Ich habe den beeindruckenden Weg von Bayer 04 in den vergangenen Jahren verfolgt. Dieser Verein spielt immer international und ist im vergangenen Jahr Meister und Pokalsieger geworden. Der Klub ist in Frankreich und auch in Marokko ein Aushängeschild des deutschen Fußballs“, fügt Ben Seghir selbst hinzu.