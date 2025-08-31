Menü Suche
Kommentar 3
FT-Exklusiv Bundesliga

Bundesligist will Bardeli

von Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
Bardeli schaut im Regen @Maxppp

Der französische Zweitligist USL Dunkerque könnte Mittelfeldspieler Enzo Bardeli noch verlieren. Nach FT-Informationen buhlt die AS St. Etienne um den Spieler. Nach unseren Informationen bekommt St. Etienne aber Konkurrenz von einem Bundesligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige ist mit Dunkerque herausragend in die Saison gestartet und konnte in vier Partien schon zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Vor vier Jahren war der Franzose von OSC Lille zum Zweitligisten gewechselt und kommt insgesamt auf 120 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 2
Dunkerque
Enzo Bardeli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 2 Ligue 2
Dunkerque Logo USL Dunkerque
Enzo Bardeli Enzo Bardeli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert