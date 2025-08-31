Bundesligist will Bardeli

Der französische Zweitligist USL Dunkerque könnte Mittelfeldspieler Enzo Bardeli noch verlieren. Nach FT-Informationen buhlt die AS St. Etienne um den Spieler. Nach unseren Informationen bekommt St. Etienne aber Konkurrenz von einem Bundesligisten.

Der 24-Jährige ist mit Dunkerque herausragend in die Saison gestartet und konnte in vier Partien schon zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Vor vier Jahren war der Franzose von OSC Lille zum Zweitligisten gewechselt und kommt insgesamt auf 120 Pflichtspiele.