Bayern nimmt nächsten Chelsea-Profi ins Visier

In der Vergangenheit wurden einige Chelsea-Spieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, allen voran zuletzt Tyrique George (19) sowie Nicolas Jackson (24), der sich weiterhin in München aufhält, um die ausgehandelte Leihe umzusetzen.

Unterdessen beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister offenbar mit einem weiteren Akteur, der an der Stamford Bridge unter Vertrag steht: Josh Acheampong (19). Laut dem ‚Guardian‘ denken die Bayern über eine Leihe samt Kaufpflicht nach. Auch Manchester City sowie der AFC Bournemouth seien am Engländer dran.

Die Blues wiederum wollen den polyvalenten Abwehrspieler, der sowohl innen als auch auf rechts verteidigen kann, nicht abgeben. Ohnehin hat Chelsea nur noch einen Leih-Slot frei, der eigentlich für Jackson vorgesehen ist.