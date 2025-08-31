Menü Suche
Kommentar
Serie A

Wilder Tausch zwischen Milan & Rom?

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Dovbyk schießt @Maxppp

Auf den letzten Metern des Transferfensters bahnt sich ein spektakulärer Tausch an. Laut Fabrizio Romano hat Santiago Giménez (24) vom AC Mailand die Tür für einen Wechsel zur AS Rom geöffnet. Da die Rossoneri Artem Dovbyk (28) verpflichten wollen, könnten die beiden italienischen Klubs ihre Stürmer tauschen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Giménez war erst im Winter für 32 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam gekommen, konnte in Mailand aber nie überzeugen. Dovbyk war vor einem Jahr für 30 Millionen vom FC Girona nach Rom gewechselt, auch er hat bei seinem Klub einen schweren Stand.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Rom
Artem Dovbyk
Santiago Giménez

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Rom Logo AS Rom
Artem Dovbyk Artem Dovbyk
Santiago Giménez Santiago Giménez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert