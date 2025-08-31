Wilder Tausch zwischen Milan & Rom?

Auf den letzten Metern des Transferfensters bahnt sich ein spektakulärer Tausch an. Laut Fabrizio Romano hat Santiago Giménez (24) vom AC Mailand die Tür für einen Wechsel zur AS Rom geöffnet. Da die Rossoneri Artem Dovbyk (28) verpflichten wollen, könnten die beiden italienischen Klubs ihre Stürmer tauschen.

Giménez war erst im Winter für 32 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam gekommen, konnte in Mailand aber nie überzeugen. Dovbyk war vor einem Jahr für 30 Millionen vom FC Girona nach Rom gewechselt, auch er hat bei seinem Klub einen schweren Stand.