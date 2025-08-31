Werder-Flirt Salah-Eddine verlässt Rom

Linksverteidiger Anass Salah-Eddine verlässt die AS Rom vorerst. Der 23-jährige Niederländer wechselt zurück in seine Heimat zur PSV Eindhoven. Der Klub aus der Eredivisie sichert sich eine Kaufoption.

Damit geht Werder Bremen leer aus, die Hanseaten hatten sich ebenfalls für den ehemaligen U21-Nationalspieler interessiert. Erst im Winter hatte die Roma Salah-Eddine für 8,5 Millionen Euro von Twente Enschede verpflichtet, durchsetzen konnte er sich in Italien aber nicht.