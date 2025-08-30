Mourinho-Nachfolge: Deutsches Duo im Gespräch

Nach der Entlassung von José Mourinho hat Fenerbahce die Suche nach einem neuen Trainer eingeleitet. Dem türkischen Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu zufolge sind bei den Istanbulern untern anderem die vereinslosen Edin Terzic (zuletzt Borussia Dortmund) und Roger Schmidt (zuletzt Benfica Lissabon) ein Thema.

Diskutiert werde bei Fener außerdem über den türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montella, Emre Belözoglu (Antalyaspor) und İsmail Kartal, der bis Ende Juni beim Persepolis FC im Iran unter Vertrag stand.