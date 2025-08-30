Menü Suche
Mourinho-Nachfolge: Deutsches Duo im Gespräch

von David Hamza - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Nach der Entlassung von José Mourinho hat Fenerbahce die Suche nach einem neuen Trainer eingeleitet. Dem türkischen Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu zufolge sind bei den Istanbulern untern anderem die vereinslosen Edin Terzic (zuletzt Borussia Dortmund) und Roger Schmidt (zuletzt Benfica Lissabon) ein Thema.

Diskutiert werde bei Fener außerdem über den türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montella, Emre Belözoglu (Antalyaspor) und İsmail Kartal, der bis Ende Juni beim Persepolis FC im Iran unter Vertrag stand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
