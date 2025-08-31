Neuer Bewerber für Ederson

Die Spur von Torhüter Ederson zu Galatasaray ist in den vergangenen Tagen erkaltet, nun schaltet sich ein Stadtrivale der Löwen in den Poker ein. FT kann Informationen von Fabrizio Romano bestätigen, laut denen Fenerbahce bei Manchester City ein erstes Angebot von zwölf Millionen Euro plus Boni eingereicht hat.

Die Offerte reicht allerdings noch nicht aus, um City von einem Verkauf zu überzeugen. Laut Romano fordern die Skyblues rund 15 Millionen Euro für den Brasilianer (29 Länderspiele). Die Gespräche zwischen beiden Vereinen sollen heute fortgesetzt werden. In den Verhandlungen mit Galatasaray forderte ManCity zuletzt rund 25 Millionen Euro für den 32-Jährigen.