Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Gouveia wechselt nach Nizza

von Remo Schatz - Quelle: ogcnice.com
Tiago Gouveia trifft für Benfica @Maxppp

Tiago Gouveia (24) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie der OGC Nizza offiziell bestätigt, kommt der portugiesische Rechtsaußen per Leihe von Benfica Lissabon. Dem Vernehmen nach besteht eine acht Millionen Euro schwere Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter
OGC Nice
Du Portugal au 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 de Nice. ❤️
Bei X ansehen

Die Verpflichtung von Gouveia kann als direkte Antwort auf den sich anbahnenden Abgang von Badredine Bouanani (20) verstanden werden, der sich dem VfB Stuttgart anschließen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Liga Portugal Bwin
Nizza
Benfica
Tiago Gouveia

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Nizza Logo OGC Nizza
Benfica Logo Benfica Lissabon
Tiago Gouveia Tiago Gouveia
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert