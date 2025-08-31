Ligue 1
Gouveia wechselt nach Nizza
Tiago Gouveia (24) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie der OGC Nizza offiziell bestätigt, kommt der portugiesische Rechtsaußen per Leihe von Benfica Lissabon. Dem Vernehmen nach besteht eine acht Millionen Euro schwere Kaufoption.
Die Verpflichtung von Gouveia kann als direkte Antwort auf den sich anbahnenden Abgang von Badredine Bouanani (20) verstanden werden, der sich dem VfB Stuttgart anschließen wird.
