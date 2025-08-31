40 Millionen: Heiße Spur im Openda-Poker

Juventus Turin drückt im Werben um Loïs Openda (25) auf die Tube. Laut ‚Sky‘ laufen die Gespräche mit RB Leipzig auf Hochtouren. Ergänzend berichtet die ‚Bild‘ von einer heißen Spur nach Italien.

Im Gespräch ist zunächst eine Leihe, die kommendes Jahr unter Umständen verpflichtend in einen festen Wechsel übergehen würde. Konkret heißt das: Sollte Juve die Saison im oberen Tabellendrittel abschließen, würden 40 Millionen Euro an RB fließen und Openda dauerhaft bei der Alten Dame bleiben.

Einen Nachfolger haben die Sachsen in Conrad Harder (20/Sporting Lissabon) bereits am Haken. Derweil kursierten zuletzt auch Gerüchte, der FC Bayern beschäftige sich mit Openda aufgrund der vermeintlichen geplatzten Leihe von Nicolas Jackson (24). In München hofft man aber noch auf eine – nach jetzigem Stand der Dinge unwahrscheinliche – Lösung beim Profi des FC Chelsea.