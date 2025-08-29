Überraschung: Fenerbahce entlässt Mourinho
Das kommt durchaus überraschend: Nach dem Aus in der Champions League-Qualifikation trennt sich Fenerbahce von Star-Trainer José Mourinho.
Trainerbeben in der Türkei: Nachdem sich Besiktas noch in der Nacht nach dem Verpassen der Conference League von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt hat, zieht auch Fenerbahce die Reißleine und trennt sich von José Mourinho. Der 62-Jährige war erst seit einem Jahr bei Fener und konnte dort keinen Titel gewinnen.
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Immerhin holte Mourinho in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft, die zur Qualifikation für die Königsklasse berechtigt. Am Mittwoch dann verlor Fenerbahce das entscheidende Spiel gegen Benfica (0:1), wodurch der türkische Klub nur in der Europa League auflaufen wird. Eine große Enttäuschung für die Verantwortlichen, die in diesem Sommer fast 70 Millionen Euro in den Kader investiert haben.
Wie es für Mourinho, der laut Yagiz Sabuncuoglu eine Abfindung in Höhe von neun Millionen Euro kassieren wird, weitergehen wird, ist noch offen. Zuletzt wurde der 62-Jährige mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht. Nottingham Forest soll dort Interesse bekundet haben, sollten die Wogen mit Nuno Espirito Santos nicht geglättet werden.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden