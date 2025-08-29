Überraschung: Fenerbahce entlässt Mourinho

Trainerbeben in der Türkei: Nachdem sich Besiktas noch in der Nacht nach dem Verpassen der Conference League von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt hat, zieht auch Fenerbahce die Reißleine und trennt sich von José Mourinho. Der 62-Jährige war erst seit einem Jahr bei Fener und konnte dort keinen Titel gewinnen.

Immerhin holte Mourinho in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft, die zur Qualifikation für die Königsklasse berechtigt. Am Mittwoch dann verlor Fenerbahce das entscheidende Spiel gegen Benfica (0:1), wodurch der türkische Klub nur in der Europa League auflaufen wird. Eine große Enttäuschung für die Verantwortlichen, die in diesem Sommer fast 70 Millionen Euro in den Kader investiert haben.

Wie es für Mourinho, der laut Yagiz Sabuncuoglu eine Abfindung in Höhe von neun Millionen Euro kassieren wird, weitergehen wird, ist noch offen. Zuletzt wurde der 62-Jährige mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht. Nottingham Forest soll dort Interesse bekundet haben, sollten die Wogen mit Nuno Espirito Santos nicht geglättet werden.