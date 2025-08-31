Menü Suche
Undav wochenlang raus – VfB sucht Ersatz

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Deniz Undav hat sich verletzt @Maxppp

Deniz Undav hat sich beim gestrigen 1:0-Heimsieg des VfB Stuttgart über Borussia Mönchengladbach einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Das berichtet die ‚Bild‘, die davon ausgeht, dass der 29-jährige Angreifer vier bis sechs Wochen ausfallen wird.

Auf Undavs Ausfall wollen die Schwaben noch reagieren und vor Schließung des Transferfensters einen Ersatz verpflichten. Einer der Kandidaten: Dodi Lukébakio (27) vom FC Sevilla.

